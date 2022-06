Van der Plas tegen coalitie: stuur stikstofplan naar tekentafel

De coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie moeten het stikstofplan "terug naar de tekentafel sturen", vindt BBB-leider Caroline van der Plas. Het maatwerk dat het kabinet beoogt, door zich onder meer op zogeheten piekbelasters te richten, is volgens Van der Plas vooral bedoeld om "slecht beleid te maskeren".

Volgens de BBB-voorvrouw is "het fundament niet goed en iedereen weet dat je nooit moet bouwen als het fundament niet goed is". Zij roept de coalitie "met klem op" het stikstofplan af te wijzen.

Van der Plas vindt dat boeren meer financiële ruimte moeten krijgen om te innoveren, om zo de stikstofuitstoot te beperken. "De boeren vragen niet om geld om nog meer dieren te kopen, maar ze willen verduurzamen. En krijgen van de bank te horen: dat gaan we niet doen." Dat vindt ze "ronduit schandalig" van de banken. Ze wijst erop dat ook de auto-industrie inmiddels schoner is dankzij innovatie. "De auto-stapel is ook nooit gehalveerd."

Het moet volgens de BBB-leider meer gaan om de mensen dan om de "rare vlekkenkaartjes" van het kabinet, waarop staat waar stikstofuitstoot omlaag moet. Zij waarschuwt ook dat banken op basis van die stikstofkaart boerenbedrijven "het wurgkoord verder aantrekken".