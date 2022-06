Vierdaagse en bijbehorende feesten hebben nog geen coronazorgen

Stichting De 4Daagse en de organisatie van de Vierdaagsefeesten in Nijmegen maken zich nog geen zorgen over het toenemend aantal coronabesmettingen. Alleen als het weer verplicht wordt om 1,5 meter afstand te houden gaan de evenementen niet door, aangezien dat onmogelijk te realiseren is, aldus Vierdaagsemarsleider Henny Sackers. Aan de Vierdaagse doen ruim 40.000 wandelaars mee. De feesten trekken in een week tijd ruim 1,5 miljoen bezoekers.