Baas AF-KLM: KLM lost staatssteun binnen paar maanden af

KLM kreeg eerder 3,4 miljard euro aan steun toegezegd om de maatschappij door de coronacrisis te loodsen. Daarvan heeft KLM 942 miljoen euro gebruikt. In twee termijnen is al 665 miljoen euro overgemaakt naar Den Haag. De laatste 277 miljoen euro zal dus binnen enkele maanden afgelost zijn. KLM zei eerder al werk te maken met het terugbetalen van de lening, ook vanwege de stevige rente. Verder moest een groot aantal medewerkers loon inleveren zolang de lening niet is terugbetaald.

Vanwege de staatssteun is de maatschappij aan strenge voorwaarden gebonden. Volgens Jeroen Kremers, de staatsagent die namens het kabinet toeziet op het naleven van de afspraken, voldoet onder meer een voorgenomen loonsverhoging van 5 procent voor al het personeel niet aan die voorwaarden, tenzij elders geld wordt bespaard. Ook zou Kremers niet over de aanstaande loonstijging zijn geïnformeerd, waar dat wel had gemoeten. De toezichthouder namens de Staat vindt ook dat KLM meer moet doen aan structurele kostenbesparingen.

Smith noemde verder de situatie op Schiphol, waar door personeelstekorten en groter dan verwachte drukte vluchten moeten worden geschrapt, ongekend. Hij zei dat de vraag naar naar vliegtickets sterk blijft, ondanks de hogere prijzen. Ook vanuit het bedrijfsleven neemt volgens Smith de vraag naar tickets toe.