Britten en Marokkaan in Oost-Oekraïne in beroep tegen doodstraf

Twee Britten en een Marokkaan die in Oekraïne gevangen zijn genomen door pro-Russische separatisten gaan in beroep tegen de doodstraf die ze hebben gekregen in de regio Donetsk, meldt het Russische persbureau TASS. De drie werden gevangengenomen toen ze vochten voor de Oekraïense strijdkrachten.

De rechtbank veroordeelde de mannen omdat ze werkten als huurlingen en omdat ze de macht zouden willen overnemen in het gebied. ‘We bereiden het volledige beroep nog voor’, aldus de Oekraïense advocaat van een van de Britse mannen. ‘Mocht het beroep worden verworpen, dan dienen we een verzoek voor gratie in, dat is een recht van de verdachten in Donetsk.’

De Britse regering zei na de veroordeling dat deze zaak het oorlogsrecht schendt. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Liz Truss zijn de mannen krijgsgevangenen en zouden ze dus niet ter dood veroordeeld moeten worden.

De drie veroordeelden zijn de eerste ‘Oekraïense’ soldaten die door pro-Russische separatisten zijn berecht sinds de Russische invasie op 24 februari.

Oekraïne heeft drie Russische soldaten veroordeeld voor tijdens de invasie begane oorlogsmisdaden. Een soldaat kreeg een levenslange gevangenisstraf voor het doden van een burger. Twee andere soldaten werden elk veroordeeld tot meer dan elf jaar gevangenisstraf voor beschietingen van burgerdoelen.