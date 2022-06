Onderzoek: woningcorporaties worstelen met oplopende bouwkosten

Meer dan 70 procent van de corporaties zegt nu al te moeten heronderhandelingen over eerder gemaakte prijsafspraken. Daarnaast is het voor bijna driekwart van de corporaties niet mogelijk om voor bouwprojecten vooraf een vaste prijs af te spreken, vooral door de sterk stijgende kosten voor energie en schaarste in bouwmaterialen.

Momenteel is het nog niet zo dat bouwprojecten worden stilgelegd. Maar vier op de tien corporaties denkt daar wel over na. Ook wordt voor minder projecten een investeringsbeslissing genomen. Verder geven corporaties aan dat ook huurders niet gaan ontkomen aan de gevolgen van stijgende bouwkosten. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot een hogere aanvangshuur of mindere kwaliteit van opgeleverde woningen.