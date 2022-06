Chinezen niet welkom bij belangrijke aanbesteding stroomnet

Het is niet zo dat de hele aanbesteding heeft stilgelegen, benadrukt een woordvoerder van TenneT, dat een staatsbedrijf is en het Nederlandse hoogspanningsnet beheert. Het gaat om een aanbesteding voor grote ‘stopcontacten’ op zee en het bouwen van omvormerstations op land. Zo worden windmolens op zee aangesloten op het stroomnet en dat is belangrijk voor het halen van de klimaatdoelen.

Het hele project, waarvoor contracten worden gesloten met meerdere partijen, heeft een totale waarde van zo’n 30 miljard euro. De verwachting is dat er in de tweede helft van volgend jaar meer duidelijkheid komt over wie de opdrachten gaan uitvoeren.

Een woordvoerder van TenneT legt uit dat er is overlegd met het ministerie van Economische Zaken over hoe om te gaan met Chinese leveranciers. ‘We kunnen niet zomaar partijen uitsluiten want we zijn gebonden aan Europese aanbestedingsregels’, zegt hij.