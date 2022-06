Staking legt Britse spoor plat, vakbond zinspeelt op meer acties

Voor de tweede dag deze week ligt het Britse spoor grotendeels plat. Tienduizenden werknemers hebben het werk neergelegd uit onvrede over het uitblijven van een akkoord over onder meer extra loon. Mick Lynch van vakbond RMT waarschuwt dat nieuwe acties zullen volgen als er geen overeenstemming wordt bereikt met werkgevers over verbeterde arbeidsvoorwaarden.

‘We zullen met de bedrijven blijven praten over alles wat op tafel is gelegd en we zullen bezien of en wanneer er een nieuwe fase van industriële actie moet komen’, zegt Lynch tegen de BBC. ‘Maar als we niet tot overeenstemming komen, is de kans groot dat die er komt.’

Dinsdag was er ook al een stakingsdag en werd het treinverkeer ook goeddeels lamgelegd. Zaterdag volgen nieuwe acties. De regering heeft kritiek geuit op de stakingen en noemt ze contraproductief en zeer schadelijk voor mensen met een laag inkomen die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer en niet in staat zijn om vanuit huis te werken.

Later vandaag komen Britse ministers bijeen om een plan te bespreken dat het voor bedrijven makkelijker maakt tijdelijk personeel in te zetten om zo de impact van stakingen te verminderen.