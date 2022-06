CDU en Groenen eens over coalitieakkoord Noordrijn-Westfalen

De Duitse christendemocraten (CDU) en de Groenen zijn het eens geworden over een coalitieakkoord voor de regionale regering van Noordrijn-Westfalen. Het plan wordt donderdagmiddag gepresenteerd door partijleiders Hendrik Wüst (CDU) en Mona Neubaur (Groenen).

Wüst was sinds vorig jaar al minister-president van de aan Nederland grenzende deelstaat. De CDU regeerde sinds 2017 samen met de liberale FDP. De christendemocraten bleven de grootste partij, maar de FDP verloor dusdanig veel zetels dat samen verder regeren niet mogelijk was. De partij van Neubaur verdrievoudigde het aantal plekken in het parlement.

Neubaur heeft al aangegeven zitting te willen nemen in de regionale regering. Wüst blijft aan als minister-president.

De twee partijen hebben zaterdag allebei een congres, waar wordt gestemd over het coalitieakkoord.