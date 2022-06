Aung San Suu Kyi overgebracht naar gevangenis in Myanmar

De afgezette regeringsleider Aung San Suu Kyi is overgebracht naar een gevangenis in de Myanmarese hoofdstad Naypyidaw. Daar zit ze in eenzame opsluiting, heeft een woordvoerder van de junta donderdag laten weten.

De Nobelprijswinnaar werd in februari 2020 samen met toenmalig president Win Myint door militairen vastgezet, nadat het leger een staatsgreep had gepleegd. Sindsdien zijn meerdere aanklachten tegen haar ingediend en is ze al een paar keer veroordeeld. Zo heeft ze vijf jaar gevangenisstraf opgelegd gekregen wegens corruptie en is ze eerder al tot zes jaar cel veroordeeld wegens opruiing tegen het leger, het overtreden van coronaregels en de telecommunicatiewet.

Er lopen nog meer zaken tegen haar en tot nu toe mocht ze zich daarop voorbereiden onder huisarrest. De 77-jarige politica kan in totaal meer dan honderd jaar gevangenisstraf krijgen als ze op alle punten wordt veroordeeld.