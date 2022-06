Kabinet trekt extra geld uit voor schone bouwmachines

Het kabinet maakt dit jaar 22,2 miljoen euro extra vrij voor de inzet van ‘schone’ bouwmachines, die op stroom of waterstof draaien. Aanvankelijk had het kabinet daar 8,3 miljoen euro voor uitgetrokken. Ook het subsidiebudget voor ‘schone’ vrachtwagens is verhoogd met 11,5 miljoen euro. Daarvoor was eerder al 13,5 miljoen beschikbaar gesteld.