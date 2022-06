CPB: Nederland gevoelig voor Chinese sancties door verwevenheid

Nederland is een van de landen van de Europese Unie die veel handelt met China en dat maakt het gevoelig voor Chinese sancties. Dat melden het Centraal Planbureau (CPB) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in een studie over de economische verwevenheid van Nederland en de Europese Unie met China. Europa en Nederland importeren een groot aantal producten uit China en voor onder meer zeldzame aardmetalen zijn er weinig alternatieven.

Sinds de jaren 90 van de vorige eeuw is de handel tussen China en de EU flink toegenomen. Daardoor zijn onder meer de prijzen voor elektrische apparaten fors gedaald. ‘Nederland profiteert relatief veel van de Chinese handel’, schrijft het CPB.

De handel met China is in Nederland goed voor 66.000 banen en de export was 7 miljard euro waard in 2020. Dat maakt Nederland kwetsbaar voor een handelsboycot zoals China die bijvoorbeeld oplegde aan Litouwen vanwege het aanhalen van de relaties met Taiwan.

Een oplossing voor de afhankelijkheid van China die volgens het CPB wordt genoemd is ‘het ontkoppelen van China’ door minder in- en uit te voeren. Dat zou ertoe leiden dat producten van de markt verdwijnen en dat de prijzen stijgen van onder meer elektrische apparaten. ‘Daarnaast zou het de handel drukken, wat ten koste gaat van de bijbehorende werkgelegenheid en verdiensten’, aldus het CPB.