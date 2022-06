Chinese beurzen stijgen na opmerkingen president Xi Jinping

De hoofdindex in Shanghai noteerde tussentijds 1 procent in de plus en de Hang Seng-index in Hongkong boekte een winst van 1,7 procent onder aanvoering van de grote Chinese techbedrijven. De andere beursgraadmeters in de Aziatische regio lieten een gemengd beeld zien. De Kospi in Seoul zette de daling voort en raakte 0,6 procent kwijt. In Sydney won de All Ordinaries 0,4 procent.

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde 0,1 procent hoger op 26.171,25 punten. Techinvesteerder SoftBank en Fast Retailing, de eigenaar van kledingketen Uniqlo, behoorden tot de sterkste stijgers met winsten van respectievelijk 1,5 procent en 1,7 procent. De Japanse oliemaatschappij Inpex zakte 2,8 procent door de aanhoudende daling van de olieprijzen. De olieprijzen staan onder druk door speculatie op een mindere vraag naar olie bij een mogelijke recessie.

Toshiba dikte 3,6 procent aan. Volgens persbureau Reuters willen investeerders tot ongeveer 22 miljard dollar (bijna 21 miljard euro) bieden om het techconcern van de beurs te halen. Investeringsmaatschappijen als Bain Capital, Blackstone en CVC Capital Partners zouden daarbij een bod op Toshiba overwegen.