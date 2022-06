Staatstoezicht: versterking woningen Groningen gaat veel te traag

Het aantal woningen in Groningen dat door aardbevingsschade moet worden versterkt, stapelt zich op. Het tempo moet met een factor drie omhoog om de doelstelling te halen. Afgesproken is dat de versterkingsoperatie in 2028 moet zijn afgerond.

Met het huidige tempo gaat dit nooit lukken. Dat concludeert het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) in zijn jaarlijkse voortgangsrapportage over de veiligheid in Groningen als gevolg van de gaswinning. Het onderzoek beslaat de periode april 2021 tot april 2022.

De gezondheid van getroffen Groningers is vorig jaar afgenomen, nadat er in 2020 een verbetering was waargenomen. Groningers van wie de huizen worden versterkt, hebben een slechtere gezondheid en voelen zich minder veilig dan de mensen waarvan het huis niet hoeft te worden versterkt.

Jaarlijks overlijden zestien mensen voortijdig door langdurige stress in het aardbevingsgebied.