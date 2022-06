Vier personen gedagvaard in kiesmannen-onderzoek Trump

Het plan van Trump en naasten was volgens het ministerie om in een aantal cruciale staten, waaronder Georgia en Arizona, alternatieve kiesmannen te installeren. Die zouden dan niet voor de daadwerkelijke winnaar Joe Biden stemmen, maar voor Donald Trump.

In de VS gaan de stemmen van kiezers naar 538 kiesmannen. De kandidaat van de partij die een staat wint, krijgt alle kiesmannen van die staat achter zich, ook bij een miniem verschil in stemmen. Een kandidaat heeft er 270 nodig om te winnen. Joe Biden won in 2020 306 kiesmannen. De kiesmannen brengen in december hun stem uit in de afzonderlijke staten. Het Amerikaanse congres telt en certificeert die stemmen in januari. Het congres was daarmee bezig op 6 januari 2021, toen Trump-aanhangers het Capitool bestormden.

Volgens The Washington Post en The New York Times zijn Brad Carver en Thomas Lane gedagvaard. Carver heeft een bestuursfunctie bij de Republikeinse Partij in Georgia en Lane was campagnemedewerker voor Trump in Arizona en New Mexico. Volgens The Post is ook David Shafer gedagvaard, de voorzitter van de Republikeinse Partij in Georgia. En The Times meldt dat Sean Flynn, een campagnemedewerker van Trump in Michigan, ook voor de grand jury moet verschijnen.