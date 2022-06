Creditcardgegevens: Nederlanders gaven vakantiegeld volop uit

Nederlanders lijken ondanks de hoge inflatie niet terughoudender te zijn geweest met het besteden van hun vakantiegeld. Creditcarduitgever ICS zag dat in de twee weken dat de meeste mensen hun vakantiegeld kregen, de laatste week van mei en de eerste van juni, het aantal aankopen ongeveer gelijk was aan dezelfde periode in 2019, voor de pandemie. Wel namen die weken, mogelijk ook door het pinksterweekend, de bestedingen bij attracties en buitenlandse campings flink toe vergeleken met de twee weken ervoor.

De bestedingen bij buitenlandse campings stegen in de weken van 23 en 30 mei met 30 procent, die bij attracties met een kwart. Ook aan meubels en elektronica met een prijskaartje tussen de 500 en 1000 euro werd in die weken opvallend meer uitgegeven dan in de twee voorgaande weken.

Het totale aantal uitgaven in mei lag 8 procent hoger dan in april. Het verschil tussen die maanden is vergelijkbaar met voorgaande jaren. ‘Ondanks de onzekere omstandigheden blijkt dat de creditcarduitgaven na het uitbetalen van het vakantiegeld weinig verschillen met voorgaande jaren’, aldus commercieel directeur Glenn Mac Donald van ICS, dat de uitgifte van Visa- en Mastercard-creditcards verzorgt.

Inflatie

Mac Donald: ‘Zo lijken Nederlanders er vooralsnog niet voor te kiezen de hand op de knip te houden. Ook is nog steeds sprake van een inhaalvraag en zien we bijvoorbeeld dat veel mensen na twee jaar corona behoefte hebben aan vakantie en ontspanning.’

De inflatie kwam in mei uit op een kleine 9 procent op jaarbasis, wat betekent dat consumenten een stuk minder konden kopen met hetzelfde geldbedrag.