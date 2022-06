Staande ovaties voor Rob de Nijs tijdens afscheidsconcert

Rob de Nijs heeft zijn lange carrière woensdagavond afgesloten met een concert in de Ziggo Dome in Amsterdam. De zanger kreeg meerdere staande ovaties van het publiek. Zelf hield hij het niet droog tijdens zijn afscheidsconcert en ook aanwezige fans spreken na afloop van de show op sociale media over een ‘emotionele’ en ‘bijzondere’ avond.