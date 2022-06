Jetten overweegt 'regelmatige persconferenties' over gascrisis

Het kabinet wil "structureel en met heel veel urgentie communiceren" over de gascrisis, zegt minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten. Hij overweegt "op een aantal gezette tijden persconferenties of persgesprekken te beleggen" en wil het effect van de maatregelen voor meer mensen inzichtelijk maken.

Mensen zijn zich niet altijd bewust van de problemen op de energiemarkt als gevolg van de Russische inval in Oekraïne, aldus Jetten. Vooral als veel Nederlanders straks bezig zijn met hun zomervakantie, "dan zakt zo'n gascrisis naar de achtergrond".

Omdat het wel een belangrijk onderwerp is en ook huishoudens zelf veel kunnen doen om energie te besparen, wil Jetten Nederland regelmatig bijpraten. Hij denkt eraan dit vooral te doen op momenten dat er ook nieuwe besluiten worden genomen. Ook wil hij dat er "een dashboard of een monitor of hoe je het wil noemen" komt, waarop mensen kunnen zien "hoe ver we zijn met energiebesparing, hoe ver we zijn met het vullen van gasopslagen".

Zo'n dashboard is, net als regelmatige persconferenties, vooral bekend van de coronacrisis. Jetten weet nog niet zeker hoe vaak en in welke vorm hij gaat communiceren over de maatregelen die het kabinet neemt tegen het gastekort.