Macron: oppositie bereid mee te werken op belangrijke thema’s

De Franse president Emmanuel Macron heeft woensdagavond in een toespraak op tv gezegd dat hij bij de oppositie de bereidheid heeft bespeurd met hem te willen samenwerken op belangrijke politieke thema’s. Macrons partij is de absolute meerderheid in het parlement kwijtgeraakt en moet nu schipperen om de regeringsplannen te kunnen uitvoeren. Voldoende steun vinden zal op zowel de uiterste linker- als rechtervleugel lastig zijn.