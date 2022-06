Voorman Agractie: we hebben laten zien dat het ons heel hoog zit

Kemp zei dat de actiedag zonder incidenten is verlopen, maar dat de organisatie wel was verrast door de gevolgen van de massale opkomst. Het officiële programma van het protest tegen de stikstof- en natuurplannen in Stroe zou eigenlijk om 12.00 uur beginnen, maar dat werd ruim een uur later omdat veel mensen nog onderweg waren naar het terrein waar actie werd gevoerd.

Kemp zei dat er na het protest in Stroe nog vele andere acties tegen het stikstofbeleid zullen volgen. ‘Daarbij kun je onder meer denken aan protesten bij provinciehuizen en ministeries. Het hoeven niet per se landelijke acties te zijn. Ook regionaal kunnen we veel doen.’

De demonstratie in Stroe werd gehouden naar aanleiding van een plan dat minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) onlangs naar de Tweede Kamer stuurde. De ammoniakuitstoot van de landbouw moet wat haar betreft gemiddeld met 40 procent omlaag, zodat de natuur niet langer wordt overbelast. In beschermde natuurgebieden zelf mag volgens de plannen vrijwel geen uitstoot meer plaatsvinden, direct daaromheen is volgens de minister een vermindering van 70 procent noodzakelijk. Alleen dan gaat het volgens haar lukken om de stikstofbelasting op de natuur genoeg te verminderen.