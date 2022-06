Yesilgöz: boeren zoveel mogelijk beboeten voor overtredingen

"Regels zijn er voor iedereen en er zijn verschillende manieren om op te treden", zegt Yeşilgöz tegen het ANP. Een daarvan is het achteraf beboeten. Dat is deels lastig omdat een kenteken op een trekker nog niet verplicht is. Boeren riepen daarnaast woensdag collega's mét kenteken op dat van hun trekker te halen. Mogelijk kan ook met camerabeelden de identiteit van boeren worden achterhaald, maar dat is aan de politie.

"Er zijn veel boeren geweest die zich aan de regels en afspraken hebben gehouden en toch hun geluid hebben laten horen. Veel boeren hebben er misbruik van gemaakt. Waarschijnlijk denken zij dat ze er mee wegkomen. Ik hoop dat we in een land leven waar dat niet zo is", aldus de minister.

Ze vindt het "echt niet oké" dat boeren de politie zo onder druk hebben gezet, door met zoveel trekkers de snelweg op te gaan. "Ik snap dat de politie dan vooral kijkt hoe de situatie kan worden gede-escaleerd en hoe de situatie zo veilig mogelijk wordt gehouden voor andere weggebruikers." Wel vindt de minister het belangrijk dat de politie laat zien dat de boeren die in overtreding zijn, dat niet ongestraft kunnen doen.

Per gebied heeft de driehoek - politie, justitie en burgemeester - afspraken gemaakt hoe zou worden opgetreden, aldus de minister. "Daar ga ik niet over. Vanuit Den Haag ga ik niet opleggen wat zij moeten doen."

Yeşilgöz vindt het vreselijk dat een aantal Kamerleden niet naar de demonstratie kon, omdat niet kon worden ingestaan voor hun veiligheid. "Volksvertegenwoordigers moeten overal vrij en veilig hun werk kunnen doen. Wat we vandaag zien, is het tegenovergestelde van wat je zou willen."