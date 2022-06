Topman Deutsche Bank: 50 procent kans op recessie wereldeconomie

De topman van Deutsche Bank denkt dat er een kans van 50 procent is dat de wereldeconomie in een recessie belandt door de hoge inflatie en de renteverhogingen van centrale banken om de stijgende prijzen in te dammen. Dat zei topman Christian Sewing van de grootste bank van Duitsland op een financieel evenement in Frankfurt.

Vanwege de hoge inflatie verhogen centrale banken de rente om zo de economie af te koelen. De Amerikaanse Federal Reserve verhoogde vorige week de rente zelfs in het sterkste tempo in bijna dertig jaar. Volgens Sewing gaat de wereldeconomie gebukt onder verschillende factoren zoals de oorlog in Oekraïne, aanhoudende verstoringen in toeleveringsketens, coronalockdowns in China en dus de stijgende prijzen van brandstof en levensmiddelen.

Sewing zei dat de renteverhogingen door centrale banken sterker zijn dan hij had verwacht. De kans dat in de Verenigde Staten en Europa in de tweede helft van dit jaar een recessie zal optreden is dan ook toegenomen, stelt Sewing. Een economische recessie wordt gedefinieerd als twee kwartalen met krimp op rij. Hij zei wel voorstander te zijn van renteverhogingen om de inflatie aan te pakken.

Ook andere banken, topbestuurders en beleidsmakers hebben gewaarschuwd voor een recessie. Topman Jamie Dimon van de Amerikaanse grootbank JPMorgan Chase zei eerder deze maand dat er een ‘economische orkaan’ op komst is en dat de wereldeconomie worstelt met een ongekend groot aantal uitdagingen.