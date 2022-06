Meer dan 8 miljoen mensen verlieten Oekraïne sinds invasie

Polen is de belangrijkste bestemming, maar velen zijn doorgereisd naar andere Europese landen, waaronder Nederland. Ruim 5,2 miljoen vluchtelingen uit Oekraïne hebben een beschermende status aangevraagd in Europa, aldus de UNHCR. Steeds meer Oekraïners gaan terug naar hun land, dat in westelijke delen relatief veilig is nu het Russische leger zich concentreert op de oostelijke Donbas-regio.

Oekraïne telde aan het begin van de oorlog meer dan 41 miljoen inwoners, de inwoners van het door Rusland ingelijfde schiereiland de Krim niet meegerekend.