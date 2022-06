Meerdere gewonden door aanrijding tractor met vrachtwagen op A12

Op de A12 bij Ede is een aanrijding gebeurd tussen een tractor en een vrachtwagen. Daarbij zijn volgens de politie meerdere gewonden gevallen. De weg is richting Utrecht dicht. De vertraging voor weggebruikers tussen Ede en Veenendaal is opgelopen tot bijna een half uur. Aan de andere kant van de weg staat een file door kijkers.

De politie weet nog niet om hoeveel slachtoffers het exact gaat en hoe ernstig ze eraan toe zijn. Ook is niet duidelijk of de chauffeur van de tractor een van de slachtoffers is. Later woensdag wordt hierover meer informatie gegeven, zo is de verwachting.

Het was op de A12 al zeer druk vanwege de afsluiting van de A1. Die weg was van en naar Stroe afgesloten vanwege het boerenprotest in de Gelderse plaats. Rond 16.00 uur trokken de boeren met hun landbouwvoertuigen huiswaarts.

Rijkswaterstaat houdt de A1 tot in de loop van de avond dicht en adviseert weggebruikers de wegen van en naar Stroe te mijden. Met name rond Arnhem, waar de omleidingsroutes lopen, is het druk op de wegen.