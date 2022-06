Flitsbezorger Zapp overweegt te vertrekken uit Nederland. Het Britse bedrijf zegt dat er te veel onzekerheid is rond de regelgeving in Nederland voor bezorgdiensten van boodschappen. Volgende maand neemt Zapp, met in Nederland zo’n zevenhonderd medewerkers in dienst, een definitieve beslissing.

Het bedrijf heeft vakbonden geïnformeerd over het voornemen, een stap die verplicht is bij mogelijk collectief ontslag. FNV wil met Zapp in gesprek over een sociaal akkoord voor de getroffen werknemers.

Zapp is in Nederland actief in Rotterdam en Amsterdam, twee steden die de uitbreiding van het aantal ‘dark stores’ aan banden hebben gelegd. Dat zijn de opslagruimtes van waaruit flitsbezorgers boodschappen binnen korte tijd aan huis afleveren. Zulke dark stores zijn in binnensteden omstreden omdat ze voor verkeersoverlast en andere ongemakken voor omwonenden zouden zorgen.

Grote groei

Volgens FNV-bestuurder Frank van Bennekom is de markt voor flitsbezorgers in Nederland aardig vol. Naast Zapp zijn in Nederland ook Getir, Gorillas en Flink actief. Zogeheten platformbedrijven, waar bijvoorbeeld ook maaltijdbezorgers of taxi-app Uber onder vallen, streven meestal eerst naar een zo groot mogelijk marktaandeel in een land voordat ze winst gaan maken.

Flitsbezorgers van boodschappen maakten tijdens de lockdowns wegens het coronavirus een grote groei door. Nu mensen weer meer zelf boodschappen doen lijkt de groei minder stormachtig te verlopen. Daarnaast zijn investeerders voorzichtiger met het geld dat ze in relatief jonge, maar verlieslatende bedrijven steken door oplopende rentes en verslechterende economische vooruitzichten.

Zapp zelf liet eerder deze maand aan persbureau Reuters weten dat de ‘macro-economische omstandigheden ongelofelijk uitdagend zijn geworden, met veel onduidelijkheid over het moment waarop dingen zullen verbeteren’. Zapp is al langer bezig zich terug te trekken uit landen waar het weinig winst verwacht.