Scholz: NAVO-partners in oosten kunnen rekenen op Duitsland

NAVO-partners in het oosten van Europa kunnen als dat nodig is voor honderd procent rekenen op Duitsland. Dat heeft bondskanselier Olaf Scholz verzekerd, onder meer naar aanleiding van het ontstane conflict tussen Rusland en Litouwen over Kaliningrad, de Russische exclave aan de Oostzee.

‘We zullen elke vierkante meter van het gebied van het bondgenootschap verdedigen’, zei de Duitse regeringsleider woensdag, in aansluiting op zijn toespraak in de Bondsdag direct na de Russische aanval op Oekraïne in februari. Uit eigen historische ervaring weten de Duitsers volgens Scholz immers wat ze aan die toezegging te danken hebben.

‘Daarom kunnen onze bondgenoten in Oost-Europa op Duitsland vertrouwen. Met die belofte gaan we naar de NAVO-top volgende week.’ Omdat ook andere bondgenoten zich met zeer concrete bijdragen zullen uitspreken voor de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor de veiligheid, is Scholz ervan overtuigd dat de bijeenkomst van de NAVO een ‘signaal van cohesie en vastberadenheid zal afgeven’ richting Moskou.

Scholz benadrukte dat Duitsland het niet bij woorden zal laten. Al direct na het begin van de oorlog in Oekraïne zijn manschappen en militaire capaciteit, zoals luchtafweer, naar oostelijke streken van het bondgenootschap gestuurd, riep hij in herinnering. Met Litouwen is afgesproken dat de Duitse aanwezigheid daar danig wordt versterkt. Duitsland zal bovendien de activiteiten van luchtmacht en marine in het Oostzeegebied uitbreiden en het luchtruim van Slowakije helpen bewaken.

Ook Oekraïne wordt niet vergeten. Scholz beloofde Kiev wapens te leveren die in deze fase van de strijd echt nodig zijn. ‘Nu en in de toekomst. We zullen Oekraïne ook op andere manieren steunen, financieel, economisch, humanitair en politiek.’ De training van Oekraïense militairen om te leren omgaan met zwaar materieel zoals meervoudige raketwerpers en luchtafweersystemen begint de komende dagen.