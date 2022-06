Consumentenvertrouwen eurozone bijna op laagste punt ooit

Het consumentenvertrouwen in de eurozone is in juni gedaald naar bijna het laagste niveau ooit. Dat meldt de Europese Commissie op basis van haar index die het vertrouwen meet. Volgens de commissie ligt die graadmeter nu bijna op het dieptepunt van april 2020, toen de coronacrisis net was uitgebroken.

Het vertrouwen van consumenten staat vooral onder druk door de sterk gestegen prijzen voor energie en levensmiddelen, door onder meer de oorlog in Oekraïne. Daardoor wordt de koopkracht geraakt. Ook in de gehele Europese Unie nadert het vertrouwen het dieptepunt dat in april 2020 werd bereikt, aldus Brussel.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde eerder op de dag dat in Nederland het consumentenvertrouwen nog nooit zo laag is geweest als nu. Volgens het CBS zijn consumenten in juni vooral minder bereid om grote aankopen te doen, mogelijk ook door de sterke prijsstijgingen.