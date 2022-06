Kamerlid Omtzigt tot boeren: houd gesprek gaande

In Stroe demonstreren vele duizenden boeren en sympathisanten tegen de stikstofplannen van het kabinet. Boeren zijn boos over de plannen omdat de stikstofuitstoot drastisch omlaag moet om de natuur te beschermen en dat ten koste zou gaan van de boeren.

Bij de demonstratie waren vertegenwoordigers van onder anderen SGP, PVV, Forum voor Democratie, JA21 en BBB. Caroline van der Plas (BoerBurgerBeweging) kreeg een groot applaus. ‘Lid van de twijfelbrigade word ik genoemd. Ik wou dat heel de Kamer daarvan was, dan was dit plan allang van tafel.’ Joost Eerdmans (JA21) hield de aanwezigen voor: ‘Stem deze coalitie weg bij de verkiezingen voor Provinciale Staten, dan help je het kabinet-Rutte in grote problemen’.

Eerder woensdag zei premier Mark Rutte dat hij het ‘niet goed’ vond dat een aantal Kamerleden niet bij het boerenprotest kon zijn. Hij stelde: ‘We moeten er met elkaar voor zorgen dat iedereen in staat is die daar het woord wil voeren, dat te doen.’ Onder anderen Tjeerd de Groot (D66), Thom van Campen (VVD) en Derk Boswijk (CDA) kregen van de NCTV (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid) het advies niet naar de betoging te gaan omdat hun veiligheid niet gegarandeerd kon worden.