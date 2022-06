Recessievrees terug op Wall Street na kortstondig herstel

De aandelenbeurzen in New York gaven woensdag een groot deel van de winsten van een dag eerder weer uit handen. De recessievrees keerde terug op Wall Street nadat grote Amerikaanse banken als Goldman Sachs en Citigroup aangaven de kans op een economische krimp hoger in te schatten.

Daarnaast verwerken de markten de verklaring die voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve voor het Amerikaanse Congres geeft over het beleid van de centrale bank. In zijn al gepubliceerde speech staat dat de Fed zal doorgaan met het verhogen van de rente, maar dat de Amerikaanse economie sterk genoeg is om dat aan te kunnen.

Vorige week verhoogde de Fed de rente in het hoogste tempo in bijna dertig jaar om zo de hoge inflatie te bestrijden. De sterk stijgende rente en de vrees voor een recessie zorgen de afgelopen tijd voor flinke onrust bij beleggers.

Koersverlies

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 1 procent lager op 30.225 punten. De brede S&P 500 daalde ook 1 procent, tot 3727 punten en techgraadmeter Nasdaq verloor 0,9 procent tot 10.975 punten. Dinsdag wonnen de Amerikaanse graadmeters nog ruim 2 procent.

Vorige week kende Wall Street de slechtste week in tijden. De S&P 500, die bestaat uit de vijfhonderd grootste beursgenoteerde bedrijven in de Verenigde Staten, koerst daarnaast af op het grootste koersverlies in de eerste zes maanden van een jaar in ruim vijftig jaar. De index is sinds het begin van 2022 met 21 procent gedaald en de laatste keer dat een dergelijk verlies werd geleden was in 1970, toen Richard Nixon president was van de VS.

Olieprijzen

De olieproducenten ExxonMobil en Chevron daalden 3,8 en 4,8 procent, na een forse daling van de olieprijzen. De olieprijzen staan onder druk door de vrees voor een afnemende vraag als gevolg van een mogelijke recessie. Ook roept president Joe Biden het Congres op de federale belasting op benzine op te schorten om de hoge prijzen aan de pomp te drukken. Een vat Amerikaanse olie kostte 6,9 procent minder op 102 dollar. De prijs van Brentolie zakte 6,4 procent tot 107,30 dollar per vat.

Revlon zette de opmars voort en won ruim een kwart aan beurswaarde. Het cosmeticabedrijf heeft vorige week uitstel van betaling aangevraagd. Beleggers lijken echter te gokken op een doorstart van het bedrijf of een overname van het concern. Woningverhuurplatform Airbnb zakte ruim 2 procent na een adviesverlaging door analisten van JMP Securities.

De euro was 1,0545 dollar waard, tegen 1,0549 dollar een dag eerder.