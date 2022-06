Britse regering presenteert wet om mensenrechtenhof te omzeilen

De Britse regering presenteert een wetsvoorstel waarmee het land besluiten van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens naast zich neer kan leggen. Vicepremier Dominic Raab noemt het de ‘wet voor rechten’, die onder meer stelt dat de hoogste rechterlijke instantie inzake mensenrechten het Britse Hooggerechtshof is en niet het Europese hof in Straatsburg. Hij ontkent dat het land zich terugtrekt uit het Europese hof, maar indien de wetgeving van kracht wordt, is het niet langer het hoogste orgaan.

Raab gaat tot actie over nadat het Europese hof juridische obstakels opwierp voor het plan van de regering om illegale migranten naar Rwanda te vliegen. Daarvoor is een overeenkomst met het Afrikaanse land gesloten. De gedwongen uitzettingen zijn echter op rechtszaken gestuit en het mensenrechtenhof in Straatsburg blokkeerde de eerste vlucht met migranten naar Kigali. De minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel noemde dat een politiek oordeel van de rechter.

Het plan om asielzoekers naar Rwanda te vliegen vloeit voor uit de enorme toestroom aan migranten via bootjes over het Kanaal. Het zijn er dit jaar al circa 10.000 geweest en soms komen er honderden op één dag met bootjes aan land.

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens staat los van de Europese Unie en is opgericht om de naleving van de Europese Conventie voor de Rechten van de Mens uit 1950 te bevorderen. Groot-Brittannië stapte begin vorig jaar uit de Europese Unie nadat de Britten in 2016 voor de brexit hadden gestemd, maar het EU-lidmaatschap heeft niets met het hof in Straatsburg te maken.