FNV: actiedreiging bij veerdienst naar Texel opgeschort

FNV kwam vorige week donderdag samen met CNV met een ultimatum voor TESO. Als er niet voor donderdag deze week een cao zou zijn gesloten zouden er vrijwel zeker acties komen. De bonden willen onder meer een loonsverhoging van 5 procent en afschaffing van jeugdlonen. Er werken ongeveer 130 mensen bij TESO. De veerboten van de rederij zijn de enige manier om met de auto, motor of fiets van het vasteland naar Texel te reizen.

FNV zegt dat leden bij TESO volgende week zullen overleggen over het bod, waarna een stemming volgt. ‘Het bod is op verschillende punten verbeterd en op andere punten is er niets veranderd. Wat er uit de stemming komt, is dus nog ongewis’, geeft FNV-bestuurder Lutz Kressin aan.