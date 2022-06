Europees Parlement bereikt alsnog akkoord over klimaatplannen

Het Europees Parlement heeft alsnog in voltallige zitting in Brussel overeenstemming bereikt over klimaatplannen die de CO2-uitstoot in de Europese Unie in 2030 met minstens 55 procent moeten verlagen ten opzichte van 1990. Dankzij een compromis tussen de drie grote middenpartijen stemt het parlement in met drie sleutelonderdelen van het zogeheten Fit for 55-pakket van de Europese Commissie.