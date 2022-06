De A1 van Amersfoort tot Apeldoorn wordt in beide richtingen afgesloten, meldt de politie. ‘We zien dat het helemaal is vastgelopen en met deze maatregel willen we bereiken dat het verkeer daar oplost. Zodra dat is gebeurd, wordt de afsluiting zo snel mogelijk opgeheven.’

De maatregel wordt genomen wegens de drukte rondom het boerenprotest in Stroe.