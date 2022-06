Timmermans: maatregelen niet tegen maar voor toekomst boeren

De ingrijpende wetsvoorstellen van de Europese Commissie om het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen (pesticiden) in de landbouw terug te dringen en de natuur te herstellen zijn niet gericht tegen de boeren. ‘Alles wat we doen is juist om ze een duurzame en geloofwaardige toekomst te geven, en ook hun kinderen’, is de boodschap van vicevoorzitter Frans Timmermans aan de Nederlandse boeren.

Critici vinden het moment waarop het dagelijks EU-bestuur komt met de voorstellen, in Nederland ook nog precies op de dag van het boerenprotest, ongepast. ‘Omdat we midden in de ergste voedselcrisis van onze eeuw zitten, moet de Europese Commissie geen nieuwe wetgeving invoeren die de voedselproductie in Europa gevoelig kan verminderen’, zegt bijvoorbeeld Annie Schreijer-Pierik (CDA), woordvoerder in de landbouwcommissie van het Europees Parlement.

Timmermans vindt het juist ongepast om de oorlog in Oekraïne ‘als excuus te gebruiken om mensen bang te maken’, pareerde hij in Brussel. Hij wees erop dat de landbouw ‘niet méér van het oude moet doen’ maar dat betere alternatieven moeten worden gebruikt.