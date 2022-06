Stikstofprotest in Stroe ruim uur later dan gepland begonnen

Het officiële programma van het protest tegen de stikstof- en natuurplannen van het kabinet in het Gelderse Stroe is omstreeks 13.15 uur begonnen. Eigenlijk zou het programma om 12.00 uur van start gaan, maar op dat moment waren nog veel mensen onderweg naar het terrein waar actie wordt gevoerd.

Vele duizenden boeren en andere tegenstanders van de stikstofplannen hebben zich verzameld op het terrein. Ook staan er duizenden tractoren rond het veld, waar een podium is neergezet. De sfeer is gemoedelijk. Uit de speakers schalt non-stop boerenrock. Veel betogers nuttigen een drankje, vooral alcoholvrij bier. Ook friet en ijsjes zijn in trek. Verder vlogen er vliegtuigjes met teksten erachter als ‘no farmers no food’ en ‘proud to be a farmer’.

Aanleiding voor de demonstratie is een plan dat minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) onlangs naar de Tweede Kamer stuurde. De ammoniakuitstoot van de landbouw moet wat haar betreft gemiddeld met 40 procent omlaag, zodat de natuur niet langer wordt overbelast. In beschermde natuurgebieden zelf mag volgens de plannen vrijwel geen uitstoot meer plaatsvinden, direct daaromheen is volgens de minister een vermindering van 70 procent noodzakelijk. Alleen dan gaat het volgens haar lukken om de stikstofbelasting op de natuur genoeg te verminderen.

Bredere blik

Johan Veenstra (24) uit Burum (Friesland) vindt dat het beleid nu veel te veel draait om stikstofuitstoot van boeren. Je moet breder kijken, vindt hij. ‘Mensen willen ook massaal goedkoop op vliegvakantie. We moeten kijken naar onze algehele ecologische voetafdruk’, zegt hij. De natuur vindt hij zeker belangrijk, maar ‘daar kun je niet je brood mee verdienen’. Veenstra wijst ook op de oorlog in Oekraïne en de groeiende wereldbevolking. Nu een voedselcrisis dreigt, is het volgens hem wel een erg slecht moment om in te grijpen in de Nederlandse landbouw.

Marc de Vries (26) vult aan dat ook de industrie en Schiphol een bijdrage moeten leveren aan het terugdringen van de uitstoot van stikstof. Het kabinet heeft aangegeven in de komende maanden plannen te maken om de uitstoot van stikstofoxiden door de industrie en het vervoer terug te dringen, maar veel vertrouwen heeft De Vries daar niet in. ‘Daar hadden ze eerder mee moeten komen.’