Boeren rijden tegen verkeer in op A7, forse vertraging op weg

Een groep boeren heeft woensdag tegen de rijrichting in gereden op de A7, zo meldt een woordvoerder van de politie. De politie probeerde te handhaven door een toegangsweg in de buurt van het Friese Drachten te blokkeren, maar dit werd omzeild door de trekkers. De woordvoerder spreekt van een ‘zeer onveilige situatie’ en meldt verder dat de zware voertuigen niet meer tegen te houden waren.

De politie gaat nu in gesprek met de boeren. Er is forse vertraging in beide rijrichtingen op de weg.