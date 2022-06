Van der Plas: Kamerleden moeten vrij zijn te komen

Elk Kamerlid moet vrij zijn om te gaan en staan waar hij of zij wil. Dat zegt BBB-voorvrouw Caroline van der Plas woensdag in Stroe in een reactie op het bericht dat Tweede Kamerleden Tjeerd de Groot (D66) en Thom van Campen (VVD) niet naar het boerenprotest in dat dorpje gaan. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid adviseerde hen niet te gaan omdat hun veiligheid niet gegarandeerd kan worden.

Van der Plas zegt het heel vervelend te vinden als dat zo is. ‘Maar als ik even naar mezelf kijk, persoonlijk, en er zou een demonstratie zijn van Extinction Rebellion bijvoorbeeld of een hele activistische milieugroep, dan zou ik denken, nou, daar ga ik niet heen. Wat is mijn meerwaarde daar? Ik ben het toch niet met ze eens en misschien worden ze wel boos op mij.’

Van der Plas zegt als Kamerlid altijd en overal haar werk te willen kunnen doen. ‘Maar ik maak ook keuzes waar ik wel en niet naartoe ga.’ In reactie op een man met een hooivork die rondliep met de tekst ‘Wie niet luisteren wil, moet maar voelen’, zegt Van der Plas: ‘Kijk eens wat er op de Black Lives Matter-protesten wordt gedaan. Kijk eens wat er bij de Greenpeace-protesten wordt gezegd. Kijk eens wat er bij de Extinction Rebellion-protesten wordt gezegd. Op een protestdag ga je altijd een soort van de randen opzoeken.’

Volgens de BBB-voorvrouw, die de nacht doorbracht op de boerderij waarbij het protest woensdag plaatsvindt, is het zo dat als een boer even iets doet, het meteen is van ‘ja, dat kan toch allemaal niet’. ‘Kom op zeg. We zijn ook geen sneeuwvlokjes hoor.’ De wet overtreden kan niet, vindt Van der Plas. ‘Maar dat er een actiegroep de randen opzoekt, dat is volstrekt normaal, dat doen alle actiegroepen in Nederland.’