Op het terrein in het Gelderse Stroe waar woensdag het landelijke boerenprotest is, zijn inmiddels vele duizenden mensen. Ook staan er duizenden tractoren rond het veld waar het podium is en mensen zich kunnen verzamelen.

Er hangt een goede, festivalachtige, sfeer. Het is mooi weer, er schalt muziek over het veld en er zijn foodtrucks aanwezig.