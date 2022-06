Onderzoek: Nederlander heeft voor rust 18 vakantiedagen nodig

Volgens SD Worx zijn werknemers meer dan ooit op zoek naar een optimale balans tussen werk en privé. De vraag hoeveel vakantiedagen er nodig zijn om te ontspannen, leidt daarbij tot wisselende antwoorden onder Europese werknemers. In het Verenigd Koninkrijk zijn 8,5 vakantiedagen voldoende. Italiaanse werknemers hebben een vakantieperiode van 11 dagen nodig. In landen als Spanje en Finland is er een grotere behoefte aan vakantie, waarbij werknemers respectievelijk 27 en 34 dagen prefereren.

Er zijn minder grote verschillen als het gaat om een vaste vakantieperiode die jaar na jaar wordt opgenomen. Zo heeft 37 procent van de Europeanen een vast jaarlijks vakantiepatroon. Vooral Nederlandse, Italiaanse en Belgische werknemers nemen jaarlijks een vaste vakantieperiode op. Finse werknemers doen dat het minst.

Bezigheden

Opvallend is volgens SD Worx dat 37 procent van de ondervraagden ook bereid is om onbetaald verlof op te nemen als de vakantie al is verstreken. Ook in Nederland is deze optie populair, terwijl dat het minst geldt voor Spaanse werknemers.

Een derde van de Europese werknemers geeft aan dat ze tijdens de vakantie hun werk volgen en bijvoorbeeld hun e-mail checken of werkgerelateerde telefoontjes beantwoorden. Vooral Noorse, Nederlandse en Italiaanse werknemers doen dat. Duitse werknemers zijn tijdens hun vakantie duidelijk minder met werk bezig. Gemiddeld heeft ongeveer een derde van de Europeanen moeite met het mentaal loslaten van werk tijdens de vakantieperiode.