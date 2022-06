Stikstofminister heeft begrip voor boerenprotesten

De minister is niet uitgenodigd om bij het protest in Stroe (Barneveld) aanwezig te zijn. ‘Dat mag en dat snap ik ook.’ De agrariërs willen vooral hun zorgen en de onzekerheid waarin ze verkeren uiten. ‘Het is alleen maar fijn dat we in een land leven waarin je mag protesteren’, zei de minister.

Ze veroordeelt de boeren niet direct die met de tractor de snelweg op zijn gegaan. ‘Ik vind daar even niets van.’ Maar het mag niet en er is niet voor niets opgeroepen om dat niet te doen, voegt ze daaraan toe. ‘Ook vanwege de overlast en files voor andere weggebruikers.’