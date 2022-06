Boeren roepen op om kentekens van trekker te halen

In onderlinge communicatie roepen boeren elkaar op om de kentekens van de tractoren te verwijderen. Dit is vermoedelijk ingegeven door de wens om een boete voor het rijden op de snelweg achteraf te voorkomen.

‘Nogmaals, kentekens van de trekkers afhalen. Ik herhaal kentekens van de tractoren afhalen’, meldt een boer. ‘Ja dat hebben ze hier op de A28 goed gedaan’, zo antwoordt een andere actievoerder. ‘Hier draagt niemand een kenteken.’

Het is overigens nog niet verplicht voor trekkers om kentekens te voeren. De regel om dit wel te doen ging weliswaar met ingang van 1 januari in, maar tot 1 juli geldt een coulanceperiode om dat daadwerkelijk in te voeren. Op Twitter refereert BBB-voorvrouw Caroline van der Plas hier ook aan door te stellen dat landbouwvoertuigen weliswaar geregistreerd moeten zijn, ‘maar kenteken is pas verplicht vanaf 1 juli’.

De politie kondigde dinsdag aan te gaan handhaven als tractoren op de snelweg zouden rijden. Dat is namelijk verboden.