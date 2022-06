Carlsberg gebruikt bioplastic Avantium voor ‘papieren’ bierflesje

Chemiebedrijf Avantium heeft het Deense bierconcern Carlsberg binnengehaald als klant voor zijn toekomstige fabriek voor de productie van plantaardige plastics. De Denen willen het spul als de fabriek in Delfzijl in 2024 wordt opgestart gebruiken voor het maken van de Fibre Bottle, een duurzaam ‘papieren’ bierflesje. Ook ziet Carlsberg andere mogelijke toepassingen van de Nederlandse innovatie.

Het in Amsterdam gevestigde Avantium werkt al jaren aan plannen voor een fabriek die op grote schaal furaandicarbonzuur, kortweg FDCA, uit planten kan winnen. Die stof is weer een belangrijke bouwsteen voor een plantaardig geproduceerde plastic, PEF genaamd. Doordat deze plasticsoort volledig te recyclen is, zou dit materiaal uitkomst bieden voor het afvalprobleem met plastic verpakkingen.

Carlsberg is op zijn beurt al jaren bezig met de Fibre Bottle. Met Aviantum werkten de Denen ook al langer samen. Eerdere testen van het ontwerp van het duurzame bierflesje met gebruik van PEF waren succesvol, vandaar dat de brouwer het product breder wil gaan testen. Dat zal gebeuren via een proef met 8000 flesjes die op bijvoorbeeld festivals aan consumenten worden aangeboden. Om in de toekomst verzekerd te zijn van voldoende PEF heeft Carlsberg nu ook een voorwaardelijke afnamedeal gesloten met Avantium.

Als afnemer van het plantaardige plastic strikte het chemiebedrijf eerder onder andere de grote bottelaar Refresco, bekend van sapmerk Wicky. Ook het Belgische verpakkingsbedrijf Resilux, het Japanse chemiebedrijf Toyobo en de Amerikaanse folieproducent Terphane tekenden contracten. Daarnaast is er een deal gesloten met een multinationaal voedingsmiddelenconcern waarvan Avantium de naam niet mocht geven.