Facebook verandert manier adverteren na klacht discriminatie

Facebook-moederbedrijf Meta is akkoord gegaan met het aanpassen van zijn manier van adverteren na beschuldigingen van discriminatie. Kunstmatige intelligentie moet ervoor zorgen dat bevolkingsgroepen niet worden uitgesloten op kenmerken als geslacht, leeftijd of afkomst. Het Amerikaanse ministerie van Volkshuisvesting had geklaagd dat woonadvertenties op Facebook ‘onrechtmatig discrimineren’ op basis van onder meer huidskleur, afkomst, religie, geslacht en handicap.