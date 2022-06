ArcelorMittal onderaan in rode AEX na adviesverlaging

ArcelorMittal was woensdag veruit de grootste daler in de Amsterdamse AEX-index, die het koersherstel van de afgelopen dagen weer zag verdampen. De staalfabrikant kampte met een adviesverlaging door de Amerikaanse bank JPMorgan en werd ruim 7 procent lager gezet.

Ook in andere sectoren werden flinke verliezen geleden door de aanhoudende recessievrees. Daarnaast wordt uitgekeken naar de verklaring die voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve later op dag in het Amerikaanse Congres zal geven over het beleid van de centrale bank om de inflatie te bestrijden. Door de sterk stijgende rente en de vrees voor een recessie is er de afgelopen tijd veel onrust op de beurzen ontstaan.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 1,8 procent in het rood op 636,11 punten. De MidKap zakte 1,9 procent tot 915,79 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs raakten tot 2,2 procent kwijt. De Londense FTSE-index daalde 1,3 procent. De Britse inflatie is in mei opgelopen tot 9,1 procent, een nieuw hoogtepunt in ruim veertig jaar.

ArcelorMittal

Naast ArcelorMittal behoorden fintechbedrijf Adyen, chipbedrijf Besi, maaltijdbezorger Just Eat Takeaway, verlichtingsbedrijf Signiy tot de staartgroep, met verliezen van ruim 3 procent. IMCD zakte ook dik 3 procent. De chemicaliëndistributeur neemt het Chinese distributiebedrijf Welex over. Een overnamesom werd niet gegeven.

Shell kampte met een forse daling van de olieprijzen en werd eveneens ruim 3 procent lager gezet. De olieprijzen stonden onder druk door de vrees voor een afnemende vraag als gevolg van een mogelijke economische krimp. Een vat Amerikaanse olie kostte 5,6 procent minder op 103,37 dollar. De prijs van Brentolie zakte 5,1 procent tot 108,79 dollar per vat.

Carlsberg

In de MidKap verloor Galapagos 1,3 procent. Het biotechnoloog neemt de bedrijven CellPoint en AboundBio over om sneller toegang te krijgen tot de nieuwe generatie celtherapie. Voor CellPoint betaalt Galapagos 125 miljoen euro, met mijlpaalbetalingen die kunnen oplopen tot 100 miljoen euro. De overnamesom van AboundBio bedraagt 14 miljoen dollar (dik 13 miljoen euro).

Avantium won 0,6 procent. Het chemiebedrijf heeft de Deense bierbrouwer Carlsberg (min 1,6 procent) gestrikt als klant voor zijn bioplastics, die het bedrijf vanaf 2024 wil gaan leveren. Carlsberg zal het plantaardige verpakkingsmateriaal onder meer gaan gebruiken voor een volledig recycleerbare bierfles.

De euro was 1,0489 dollar waard, tegen 1,0549 dollar een dag eerder.