EU blijft ondanks voedselschaarste bij plan halvering pesticiden

De Europese Unie houdt vast aan het plan om het gebruik van pesticiden tegen 2030 te halveren. Ook nu de druk op de landbouw toeneemt door schaarste als gevolg van de Russische inval in Oekraïne. De Europese Commissie zal plannen om de milieu-impact van de landbouw te verminderen later op woensdag presenteren. De richtlijn voor pesticidegebruik had eigenlijk al in het eerste kwartaal van dit jaar klaar moeten zijn, maar deze werd uitgesteld.