Indonesische president bezoekt Oekraïne en Rusland

De president reist naar Kiev en Moskou na het bijwonen van de G7-top in Berlijn die zondag en maandag wordt gehouden. Daar komen zeven rijke geïndustrialiseerde landen, namelijk Duitsland, Frankrijk, Canada, Italië, Japan, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten bijeen. Ook de Europese Unie maakt deel uit van de G7, maar wordt niet bij de zeven onafhankelijke staten opgeteld.

‘President Widodo heeft ervoor gekozen te proberen bij te dragen aan de vrede in Oekraïne, niet om stil te blijven zitten’, zei Marsudi op een persconferentie. Ze beschreef het conflict als ‘extreem gecompliceerd’. ‘Het bezoek is een demonstratie van de humanitaire zorgen van de president en maakt deel uit van de inspanningen om de voedselcrisis aan te pakken die door de oorlog is veroorzaakt en waarvan de impact in alle landen voelbaar is.’

G20

Indonesië is de huidige voorzitter van de G20, die bestaat uit twintig grote economieën. Het land stemde in maart voor een resolutie van de Algemene Vergadering van de VN die de militaire aanval van Moskou op Oekraïne veroordeelde, maar Rusland niet rechtstreeks bekritiseerde.

De Verenigde Staten en andere westerse landen hebben opgeroepen Rusland uit de G20 te zetten, maar Indonesië heeft erop aangedrongen dat alle lidstaten moeten worden uitgenodigd. Widodo heeft de Oekraïense president Volodimir Zelenski uitgenodigd voor een aanstaande G20-top in Bali, ook al is Oekraïne geen lid.