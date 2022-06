Marechaussee: geen voorzorgsmaatregelen op Schiphol om boeren

De Koninklijke Marechaussee verwacht voorlopig geen problemen op Schiphol door protesterende boeren. De dienst die verantwoordelijk is voor de veiligheid op de luchthaven draait woensdag een ‘reguliere’ operatie en houdt daarnaast actuele ontwikkelingen in de gaten. Volgens Schiphol zijn nog geen bijzonderheden te zien die kunnen wijzen op ongeregeldheden.

‘Wij gaan ervan uit dat de demonstratie in Stroe is’, zegt een woordvoerder van de marechaussee. In dat Gelderse dorp is woensdag het grote boerenprotest tegen de stikstof- en natuurplannen van het kabinet. Er zijn vanuit het hele land tractoren de snelwegen opgegaan, wat voor veel vertraging zorgt.

Op Schiphol is het de afgelopen weken druk door personeelstekorten, maar die drukte lijkt woensdagochtend mee te vallen. Op zijn website spreekt Schiphol van ‘een drukke dag’, wat het tweede niveau van drie is.