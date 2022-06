Organisatie: boeren op de snelweg is individuele keuze

De organisatie van de boerenprotesten zegt dat het aan boeren zelf is of ze wel of niet op de snelweg gaan rijden. Mark van den Oever, voorman van Farmers Defence Force, noemt dat ‘de keuze van elke boer zelf’. En volgens Bart Kemp van Agractie hebben plaatselijke afdelingen in overleg met de lokale politie afgesproken dat rijden via de snelweg ‘toch het snelste en het veiligste was’.

Dinsdag nog meldde de politie ‘waar het nodig en mogelijk is’ actief te gaan optreden tegen trekkers op de snelweg. Dat is namelijk wettelijk verboden. Farmers Defence Force had dinsdag nog opgeroepen niet met trekkers op de snelweg te komen. Van den Oever woensdagochtend: ‘In principe ja. Maar wat de boer zelf doet, dat moet hij zelf weten.’ En: ‘Hoe sneller we via de snelweg kunnen, hoe sneller we er ook weer af zijn. Als we via kleine weggetjes rijden wordt de vertraging nog veel groter.’

Van handhaven leek woensdag nog niet veelvuldig sprake. Volgens Kemp verloopt een en ander tot nu toe ‘zonder bijzonderheden’. De landelijke politie kon nog niet reageren.

Kemp zegt verder rond 08.30 uur dat hij signalen heeft dat er 110.000 trekkers en andere voertuigen naar Stroe komen, voor het grote boerenprotest. Er zijn vanuit het hele land tractoren de snelwegen opgegaan, wat voor veel vertraging zorgt.