IEA: meer geld naar energie, niet genoeg om crises te bezweren

De investeringen in energieprojecten stijgen dit jaar met 8 procent wereldwijd. Vooral aan duurzame projecten wordt fors meer geld besteed, terwijl ook de hogere kosten een rol spelen, aldus energieagentschap IEA. De in Parijs gevestigde instantie waarschuwt tegelijkertijd dat het huidige investeringsniveau onvoldoende is om de klimaat- en de energiecrisis te bezweren.

Dit jaar zal wereldwijd 2,8 biljoen dollar in energieprojecten worden gestoken, rekent het IEA voor. Vooral aan hernieuwbare energiebronnen en aan energie-efficiëntie zal meer geld worden uitgegeven. Hernieuwbare energie, energienetten en -opslag zijn volgens het agentschap nu goed voor meer dan 80 procent van de totale investeringen in de energiesector. Het IEA merkt daarbij op dat de stijging van de uitgaven voor schone energie niet gelijkmatig verdeeld zijn. Veruit de meeste investeringen worden gedaan in ontwikkelde economieën en China.

Op sommige markten leiden bezorgdheid over de energiezekerheid en hoge prijzen, mede door de Russische invasie in Oekraïne, tot hogere investeringen in fossiele brandstoffen en dan met name in steenkool. Ook Nederland kondigde aan kolencentrales weer meer in gebruik te nemen vanwege de gascrisis. Door steenkolencentrales harder te laten draaien wil het kabinet de weggevallen leveranties uit Rusland het hoofd bieden.

Duurzame oplossing

‘We kunnen het ons niet veroorloven om ofwel de huidige wereldwijde energiecrisis ofwel de klimaatcrisis te negeren’, zegt topman Fatih Birol van het IEA. ‘Maar het goede nieuws is dat we niet tussen beide hoeven te kiezen. We kunnen beide tegelijk aanpakken.’ Volgens Birol moet er snel meer geld naar de overgang naar schone energie. Dat is volgens hem de enige duurzame oplossing. ‘Dit soort investeringen neemt toe, maar we hebben een veel snellere toename nodig om de druk op consumenten als gevolg van de hoge prijzen voor fossiele brandstoffen te verlichten, onze energiesystemen veiliger te maken en de wereld op koers te krijgen om onze klimaatdoelstellingen te bereiken.’

In de vijf jaar na 2015, toen het klimaatakkoord van Parijs werd gesloten, stegen investeringen in schone energie met 2 procent per jaar. Sinds 2020 is het groeitempo aanzienlijk versneld tot 12 procent. De hogere investeringen zijn ook het gevolg van subsidieregelingen en andere stimuleringsmaatregelen. Volgens het IEA moet er meer worden gedaan, ook door internationale ontwikkelingsinstellingen, om de investeringen op te voeren.