Miljardensteun Wereldbank voor aanpak voedselcrisis in Afrika

‘s Werelds grootste instituut voor ontwikkelingssamenwerking denkt dat de Russische invasie in Oekraïne de situatie in het gebied nog eens extra heeft verslechterd. Daardoor zijn de prijzen wereldwijd namelijk hard opgelopen.

Met de financiële steun wil de Wereldbank eraan bijdragen dat er goede alarmeringssystemen zijn die snel kunnen waarschuwen als de nood in een deel van het gebied hoog oploopt. Dan kan er op dat moment nog tijdig ingegrepen worden met noodmaatregelen.

Het pakket is in een eerste fase bedoeld voor Ethiopië en Madagaskar, waar het voor veel mensen onzeker is of ze komende tijd wel voldoende te eten hebben. Ook is een deel van de steun bedoeld voor het helpen van regionale instanties. In latere fasen gaat er waarschijnlijk ook geld naar de Comoren, de Democratische Republiek Congo, Lesotho, Malawi, Mozambique, Zuid-Soedan, Tanzania, Zambia en Zimbabwe.