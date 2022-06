Zuid-Koreaanse beurs negatieve uitschieter in lagere regio

De Kospi in Seoul raakte tussentijds 2,3 procent kwijt, mede door een koersverlies van chipmaker SK Hynix (min 2,4 procent). De won zakte tot het laagste niveau in dertien jaar ten opzichte van de Amerikaanse dollar door de agressieve renteverhogingen van de Federal Reserve. De markten vrezen dat de hogere rentetarieven een recessie zullen veroorzaken in de grootste economie ter wereld en de wereldwijde groei zullen vertragen.

De olieprijzen gingen ook omlaag door vrees voor een afnemende vraag als gevolg van een mogelijke economische krimp. Ook zal de Amerikaanse president Joe Biden woensdag naar verluidt het Congres oproepen om de federale belasting op benzine op te schorten om de hoge prijzen aan de pomp te drukken. Een vat Amerikaanse olie kostte 3,6 procent minder op 105,52 dollar. De prijs van Brentolie daalde 3,4 procent tot 110,80 dollar per vat.

Tokio

De Nikkei in Tokio sloot 0,4 procent lager op 26.149,55 punten, na een opmars van 1,8 procent een dag eerder. Beleggers verwerkten de notulen van de laatste rentevergadering van de Bank of Japan. De Japanse centrale bank hield vorige week de rente ongewijzigd en uit de aantekeningen van de beleidsvergadering blijkt dat de centrale bankiers verwachten dat de rente de komende tijd op het huidige lage niveau zal blijven door de relatief lage inflatie in het land.

De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 1,4 procent in de min. Het Chinese webwinkelconcern Alibaba verloor 1,9 procent, maaltijdbezorger Meituan zakte 3,6 procent en internet- en gamebedrijf Tencent daalde 1 procent. De beurs in Shanghai hield het verlies beperkt tot 0,3 procent en de All Ordinaries in Sydney daalde 0,1 procent.